Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)

        KARLIOVA'DAKAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUBingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:30 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)
        ABONE OL

        KARLIOVA'DAKAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bingöl-Erzurum kara yolunun kapanmaması için ekipler çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor
        Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor
        Bingöl'de eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı yapıldı
        Bingöl'de eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı yapıldı
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası
        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası
        Bingöl'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
        Bingöl'de kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi