Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Bingöl-Erzurum kara yolunun kapanmaması için ekipler çalışma yürütüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.