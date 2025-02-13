Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (4)

EĞİTİME1 GÜN ARA

Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacakları belirtilerek, “İlimiz Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl merkez ve ilçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.