Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (4)

        EĞİTİME1 GÜN ARA Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (4)
        ABONE OL

        EĞİTİME1 GÜN ARA

        Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacakları belirtilerek, “İlimiz Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla, Bingöl merkez ve ilçelerinin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 14 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı

        Benzer Haberler

        Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor
        Karlıova'da kar yağışı etkili oluyor
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (3)
        Bingöl'de eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı yapıldı
        Bingöl'de eğitim öğretim yılı 2. dönem tedbirleri toplantısı yapıldı
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası
        Bingöl'de eğitime 1 gün 'kar' arası