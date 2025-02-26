Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu

        BOLU Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından alınan tedbirler kapsamında Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu
        ABONE OL

        BOLU Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından alınan tedbirler kapsamında Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, "Vatandaşlarımız, konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabilir. Hesarek Kayak Merkezimiz, günlük olarak kullanıma açıktır" dedi.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında, kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde yapılan incelemelerin ardından konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu.

        'BU KARAR SADECE BİNGÖL'E ÖZGÜ DEĞİL'

        Vali Ahmet Hamdi Usta, "Hesarek Kayak Merkezimiz, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 2014 yılında hizmete giren önemli bir kış sporları merkezidir. Yıllardır başarıyla hizmet veren bu tesis, Bingöl'ü marka haline getiren bir yatırımdır. Ancak Kartalkaya'daki üzücü olayın ardından tüm kayak merkezlerinde güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Biz de bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 35 oda ve 70 yatak kapasiteli konaklama tesisimizi, güvenlik tedbirlerini artırmak ve eksiklikleri gidermek amacıyla geçici olarak kapattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kartalkaya'daki olayın ardından tüm kayak merkezlerine gönderdiği talimat doğrultusunda, Hesarek Kayak Merkezi'ndeki kablolu taşıma sistemleri de incelendi. Piyasa Gözetim ve Denetleme Yönetmeliği'nin 13’üncü ve 71’inci maddeleri uyarınca, bağımsız kuruluşlarca denetlenen kablolu hatları yeniden gözden geçirdik. 6 Şubat'ta gelen yazı doğrultusunda, 10 Şubat itibarıyla telesiyej hizmetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Bu karar sadece Bingöl'e özgü değil; Çankırı Ilgaz, Kastamonu, Kayseri ve Sivas'taki kayak merkezlerinde de benzer tedbirler alındı" dedi.

        'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ'

        Vali Usta, önümüzdeki sezona kadar tüm eksikliklerin giderileceğini ve vatandaşların daha güvenli bir hizmet alacağını belirterek, "Tek kişilik teleski hizmetleri, sosyal donatı alanları ve diğer tesislerimiz ziyaretçilerimizin hizmetinde. Vatandaşlarımız, konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabilirler. Hesarek Kayak Merkezimiz, günlük olarak kullanıma açıktır. Başta yangın güvenliği olmak üzere her türlü tedbiri alıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza güvenli ve kaliteli bir hizmet sunmaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çığ altında kalanların imdadına komandolar da yetişecek
        Bingöl'de çığ altında kalanların imdadına komandolar da yetişecek
        Bingöl'de rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle Erzurum'a götürü...
        Bingöl'de rahatsızlanan KOAH hastası ambulans helikopterle Erzurum'a götürü...
        KOAH hastası, yolu kapalı köyden ambulans helikopterle alındı
        KOAH hastası, yolu kapalı köyden ambulans helikopterle alındı
        Bingöl Karlıova'da dondurucu soğuk hakim
        Bingöl Karlıova'da dondurucu soğuk hakim
        Karlıova'da soğuk hava; termometreler eksi 14'ü gördü
        Karlıova'da soğuk hava; termometreler eksi 14'ü gördü
        Karlıova'da eğitime 'kar' engeli
        Karlıova'da eğitime 'kar' engeli