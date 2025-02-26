BOLU Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından alınan tedbirler kapsamında Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu. Vali Ahmet Hamdi Usta, "Vatandaşlarımız, konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabilir. Hesarek Kayak Merkezimiz, günlük olarak kullanıma açıktır" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından yurt genelinde alınan tedbirler kapsamında, kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde yapılan incelemelerin ardından konaklama ve telesiyej hizmetleri durduruldu.

'BU KARAR SADECE BİNGÖL'E ÖZGÜ DEĞİL'

Vali Ahmet Hamdi Usta, "Hesarek Kayak Merkezimiz, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve 2014 yılında hizmete giren önemli bir kış sporları merkezidir. Yıllardır başarıyla hizmet veren bu tesis, Bingöl'ü marka haline getiren bir yatırımdır. Ancak Kartalkaya'daki üzücü olayın ardından tüm kayak merkezlerinde güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi. Biz de bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait 35 oda ve 70 yatak kapasiteli konaklama tesisimizi, güvenlik tedbirlerini artırmak ve eksiklikleri gidermek amacıyla geçici olarak kapattık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kartalkaya'daki olayın ardından tüm kayak merkezlerine gönderdiği talimat doğrultusunda, Hesarek Kayak Merkezi'ndeki kablolu taşıma sistemleri de incelendi. Piyasa Gözetim ve Denetleme Yönetmeliği'nin 13’üncü ve 71’inci maddeleri uyarınca, bağımsız kuruluşlarca denetlenen kablolu hatları yeniden gözden geçirdik. 6 Şubat'ta gelen yazı doğrultusunda, 10 Şubat itibarıyla telesiyej hizmetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Bu karar sadece Bingöl'e özgü değil; Çankırı Ilgaz, Kastamonu, Kayseri ve Sivas'taki kayak merkezlerinde de benzer tedbirler alındı" dedi.

'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ'

Vali Usta, önümüzdeki sezona kadar tüm eksikliklerin giderileceğini ve vatandaşların daha güvenli bir hizmet alacağını belirterek, "Tek kişilik teleski hizmetleri, sosyal donatı alanları ve diğer tesislerimiz ziyaretçilerimizin hizmetinde. Vatandaşlarımız, konaklama ve telesiyej hizmetleri dışındaki tüm imkanlardan faydalanabilirler. Hesarek Kayak Merkezimiz, günlük olarak kullanıma açıktır. Başta yangın güvenliği olmak üzere her türlü tedbiri alıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza güvenli ve kaliteli bir hizmet sunmaktır" diye konuştu.