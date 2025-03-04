Bingöl'de kar; 130 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle merkeze bağlı 58, ilçelerden Adaklı'da 6, Karlıova'da 13, Kiğı'da 25, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 115 personel ve 54 araçla çalışma başlatıldı.