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        Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı; o anlar kamerada (2)

        'ERKEKLİĞİNYÜZDE 90'I KAÇMAKTIR'Bingöl'de yol ortasında karşılaştığı boğanın saldırısından kaçarak kurtulan halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, "Halk otobüsüyle İçmeler TOKİ'ye giderken aniden bir araba beni sollayıp geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:08
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        Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı; o anlar kamerada (2)
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        ‘ERKEKLİĞİNYÜZDE 90’I KAÇMAKTIR’

        Bingöl'de yol ortasında karşılaştığı boğanın saldırısından kaçarak kurtulan halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, “Halk otobüsüyle İçmeler TOKİ'ye giderken aniden bir araba beni sollayıp geçti. Sonra yolun ortasında bir boğa gördüm. Mecburen inip boğayı kenara almak istedim. Araçta bir sopa vardı, onu alıp boğayı korkutmaya çalıştım. Ancak boğa bana saldırınca panikle kaçtım ve aracın arka tarafına doğru geçip gizlendim. Boğa, diğer taraftan geçip gittiğinde tekrar aracıma binip devam ettim. Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır, bazen öyle gerekiyor” dedi.

        Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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