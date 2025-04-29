Spiral makinesiyle kesilmek istenen varil patladı; o anlar kamerada

Olay, dün 16.00 sıralarında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Faruk Oğrak, atık yağ taşımada kullanılan boş varili spiral makinesiyle kesmek istedi. Bu sırada varil patladı. Oğrak, elinden hafif yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Oğrak’ın spiral makinesiyle varili kesmeye çalıştığı, patlamanın ardından Oğrak ile yanındaki 2 kişinin panikle kaçıştığı görüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.