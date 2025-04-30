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        Bingöl'de, yoğun koku yayan bir firma ve çevresinde emisyon ölçümü yapıldı

        BİNGÖL'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir firma ve çevresinde yoğun koku şikayetlerinin ardından emisyon ölçümü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 30.04.2025 - 20:43
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        Bingöl'de, yoğun koku yayan bir firma ve çevresinde emisyon ölçümü yapıldı
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        BİNGÖL’de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir firma ve çevresinde yoğun koku şikayetlerinin ardından emisyon ölçümü gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmanın teknik ekipleri, OSB’deki bir firmadan kötü koku yayıldığı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde kokuya neden olan firmanın içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında firmanın iki farklı noktasından özel cihazlarla numuneler alınarak, naylon torbalara depolandı. Aynı işlem, Organize Sanayi Bölgesi dışındaki Çayağzı köyü ve Bingöl- Genç karayolu güzergahında da uygulandı. Alınan tüm numuneler, Kocaeli’de bulunan yetkili laboratuvarda analiz edilmek üzere gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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