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        Bingöl'de iki farklı noktada orman yangını

        BİNGÖL'de iki farklı noktada orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:24 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:30
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        Bingöl'de iki farklı noktada orman yangını
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        BİNGÖL’de iki farklı noktada orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

        Buğün öğleden sonra merkeze bağlı Göltepesi köyü ile Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında iki farklı noktada orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınları görenlerin ihbarı üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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