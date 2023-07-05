Bingöl'de 101 yaşındaki Alişan dedenin evinin temizliğini SYDV personeli yapıyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekibi, 101 yaşındaki Alişan Doğan'ın evini düzenli olarak temizliyor.



Yedisu Kaymakamlığı koordinesinde bakıma muhtaç, yaşlı ve engellilerin evlerini temizliyor, yemek pişirmelerine yardımcı olan SYDV ekipleri, ilçede yaşayan 101 yaşındaki 23 torun sahibi Alişan ve 70 yaşındaki Fadime Doğan çiftini düzenli olarak ziyaret ederek, evlerini temizliyor.

Alişan Doğan, AA muhabirine, yaklaşık 70 yıl arıcılık yaptığını söyledi, "İlçede herkes bizim balımızı yemiştir. Biz elimizden geleni yaptık, devlet de bize sahip çıkıyor. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Fadime Doğan, ekiplere teşekkür ederek, "Onlar bizim evladımız, Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Temizlik personeli Ceylan Açıker, her zaman yaşlılara destek vereceklerini ifade ederek, "Onlar bizim başımızın tacı. Her ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Atalarımızı, asırlık çınarlarımızı unutmamamız lazım." diye konuştu.

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