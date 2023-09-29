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        Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilen kamyon kanser tarama aracına dönüştürüldü

        Bingöl'de hibe edilen kamyonu "Mobil Kanser Tarama Aracı"na dönüştüren İl Sağlık Müdürlüğü, aracı kırsalda yaşayan vatandaşlara hizmet için kullanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:06
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        Bingöl İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilen kamyon kanser tarama aracına dönüştürüldü
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        Bingöl'de hibe edilen kamyonu "Mobil Kanser Tarama Aracı"na dönüştüren İl Sağlık Müdürlüğü, aracı kırsalda yaşayan vatandaşlara hizmet için kullanacak.

        Belediye ve İl Özel İdaresi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilen kamyon, cihaz giydirilme işlemlerinin ardından "Mobil Kanser Tarama Aracı"na dönüştürüldü.

        Araç sayesinde kırsalda yaşayan vatandaşlara yerinde kanser tarama hizmeti verilecek.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, aracın hizmete sunulması dolayısıyla Sağlıklı Yaşam Merkezi önünde düzenlenen programda, kanser tarama aracının çok önemli olduğunu, araçla hizmetin vatandaşın bulunduğu yere götürüleceğini söyledi.

        "Beslenme alışkanlıkları değiştiğinden dolayı maalesef kanser asrımızın en öncelikli ve en sıkıntılı hastalıklardan biri ve takip edilmediği zaman elim sonuçlar verebiliyor." ifadesini kullanan Usta, aracın sağlık hizmetlerine bir sürat ve ivme kazandıracağını, kalite getireceğini belirtti.

        İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun da kırsaldaki vatandaşların kanserde erken teşhis tarama hizmetlerine ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşadığını ancak bundan sonra mobil araçla yerinde kanser taramasının yapılacağın aktardı.

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