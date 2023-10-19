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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, Bingöllü öğrenciler ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitim gören 50 öğrenci ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:44
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, Bingöllü öğrenciler ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitim gören 50 öğrenci ziyaret etti.

        Karlıova Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaymakamlıkça düzenlenen ölçme değerlendirme sınavında başarılı olan 50 öğrenciye yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

        Öğrenciler, Kaymakam Tufan Bağır Gilan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada öğrencileri kabul etti.

        Yılmaz, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

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