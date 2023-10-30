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        Bingöl'de kadınlar Gazze için yürüdü

        Bingöl'de kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:41
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        Bingöl'de kadınlar Gazze için yürüdü
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        Bingöl'de kadınlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        HÜDA PAR Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Ulu Cami önünde bir araya gelen kadınlar, "Anneler Gazze için yürüyor" yazılı pankart açtı. Kadınlar buradan Türk Telekom Kavşağı'na kadar yürüdü.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, İsrail aleyhine slogan attı.

        HÜDA PAR Bingöl Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Barman, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in masum sivilleri, çocuk ve kadınları hedef alarak insanlık tarihinin en cani katliamlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

        Barman, "Filistin meselesi bir kez daha göstermiştir ki uluslararası hukukun uygulanması isteğe, insan hakları ise ırka ve inanca bağlıdır. Zira dünya Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma şahit olmaktadır." dedi.

        Bingöllü annelerin bu acıyı yüreklerinde derinden hissettiğini ifade eden Barman, katliamın bir an önce durdurulması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

        Açıklamanın ardından katılımcılar alandan ayrıldı.

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