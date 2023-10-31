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        Bingöl'de personel alımı için kura çekildi

        Solhan Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:42
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        Bingöl'de personel alımı için kura çekildi
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        Solhan Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 kişi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

        İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Solhan Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edeceği 10 destek personeli için kura çekimi yapıldı.

        Belediye Kültür Merkezinde yapılan kura çekiminde 10 asil ve 10 yedek isim belirlendi.

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