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        Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, alınan kararla okullarda ve kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 22:47 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:47
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        Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, alınan kararla okullarda ve kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını duyurdu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kendilerine bağlı tüm okul ve kurumlarda boykot edilen ürünlerin satılmayacağı belirtildi.

        Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz." ifadesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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