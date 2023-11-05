Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğünden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, alınan kararla okullarda ve kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını duyurdu.

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü, alınan kararla okullarda ve kurumlarda İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kendilerine bağlı tüm okul ve kurumlarda boykot edilen ürünlerin satılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulme karşı boykot çağrısına destek veriyoruz." ifadesi yer aldı.