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        Karlıova'da öğrenciler harçlıklarını Gazze'deki çocuklar için bağışladı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'deki akranları için bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:39 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:56
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        Karlıova'da öğrenciler harçlıklarını Gazze'deki çocuklar için bağışladı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'deki akranları için bağışladı.

        Karlıova'da HÜDA PAR İlçe Başkanlığı tarafından kurulan yardım çadırına gelen öğrenciler Gazze'deki öğrencilere destek olmak için harçlıklarını bağışladı.

        HÜDA PAR Karlıova İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, öğrencilerin yardım çadırını ziyaret ederek Gazze'deki akranlarına destek sunmasının çok değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, katkılarından ve duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

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