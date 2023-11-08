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        Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin taşınma işlemleri başlayacak

        Bingöl'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan performans analiz raporu sonucunda boşaltılmasına karar verilen Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin, Bingöl Devlet Hastanesine taşınma işlemleri başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 14:50
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        Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin taşınma işlemleri başlayacak
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        Bingöl'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan performans analiz raporu sonucunda boşaltılmasına karar verilen Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin, Bingöl Devlet Hastanesine taşınma işlemleri başlayacak.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı, Valilik ve kurum yöneticileri ile yapılan istişareler neticesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin 10 Kasım'da Bingöl Devlet Hastanesine taşınmasına karar verildi.

        Kadın hastalıkları, doğum, çocuk hastalıkları bölümlerinin poliklinik ve servis hizmetleri ve diğer birimlerin hizmetleri 13 Kasım'dan itibaren Bingöl Devlet Hastanesinde ayrılan alanlarda verilmeye başlayacak.

        Çocuk acil servisi, Çocuk İzlem Merkezi ve otopsi birimi şimdilik mevcut yerinde hizmet vermeye devam edecek.

        Mevcut servislerin taşınması ise gelecek aylarda yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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