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        Bingöl'de "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Bingöl'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:43
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        Bingöl'de "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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        Bingöl'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        49. Komando Tugay Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından AFAD İl Müdürlüğünün karşısındaki 10 bin metrekarelik alana, sarıçam, karaçam, badem, sedir ve mavi ladin türlerinde 1510 fidan dikildi.

        Programa katılan Vali Ahmet Hamdi Usta ve askerler çocuklarla birlikte fidan dikti.

        Vali Usta, gazetecilere, toprakla buluşturulan fidanları Mehmetçiklere emanet ettiklerini söyledi.

        Gelecekte bu alanın "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Ormanı" olarak yeşilleneceğini ve Bingöl'ün yeşil alanına katkı sunacağını ifade eden Usta, "İnşallah Bingöl'ü ormancılık açısından Türkiye'de layık olduğu yere taşıyacağız. Şunu gururla söylüyoruz ki; yüzde 35 orman varlığıyla Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bu alanda ileri gelen illerinden biri. Bu katkılarla da yüzde 35 rakamını yüzde 40-50'lere çıkarma hedefimiz var." dedi.

        49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gazi Sever de gelecek nesillere daha fazla yeşil alan bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, orman varlığının ve orman kaynaklarının en iyi şekilde korunup, genişletilmesinin vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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