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        Bingöl'de Gazze'ye destek için pedal çevirdiler

        Bingöl'de HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için bisiklet turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 19:49 Güncelleme: 10.11.2023 - 19:54
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        Bingöl'de Gazze'ye destek için pedal çevirdiler
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        Bingöl'de HÜDA PAR Gençlik Kolları Başkanlığınca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki için bisiklet turu düzenlendi.

        "Gazze için pedal çeviriyoruz" sloganıyla Genç Caddesi Hacı Hıdır Camisi önünde toplanan grup, Türk Telekom kavşağında kurulan Gazze'ye destek çadırına kadar pedal çevirdi.

        HÜDA PAR Gençlik Kolları İl Başkanı Yusuf Doğru, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in sivil, çocuk ve kadınları hedef alarak insanlık tarihinin en cani katliamlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

        Filistinlilerin yanında olduklarını ifade eden Doğru, "Dünyanın gözü önünde yapılan bu katliama karşı sesimizi kısmayacağız. Her gün binlerce çocuğun katledildiği, moloz ve beton yığınına dönmüş Gazze için gıda, sağlık yardımında bulunacağımız gibi bu alçakça saldırıya destek veren şirket ve markaları da elbette boykota tabi tutacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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