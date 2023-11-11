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        Bingöl'de fidanlar toprakla buluştu

        Bingöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes Projesi" ile Cumhuriyet'in 100. yılında fidanlar 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:26
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        Bingöl'de fidanlar toprakla buluştu
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        Bingöl'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes Projesi" ile Cumhuriyet'in 100. yılında fidanlar 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’nda toprakla buluşturuldu.

        Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası bahçesinde düzenlenen fidan dikim törenine Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri yetkililer, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Usta, programda, Bingöl'de 10 dönüm alanda bin ağaç dikildiğini, Bingöl'ün Doğu Anadolu bölgesinde en fazla ormana sahip olan il olduğunu söyledi.

        Etkinlikte, fidanlar dikildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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