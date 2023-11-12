Bingöl'de 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda Necmettin K'nin kullandığı 12 DA 312 plakalı otomobil, İbrahim T'nin kullandığı 55 JA 703 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bingöl-Genç kara yolunun 2'nci kilometresinde Samet K'nin kullandığı 12 AP 215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağ tarafında bulunan duvara daha sonra savrularak refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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