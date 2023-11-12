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        Bingöl'de 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı

        Bingöl'de meydana gelen 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 22:43 Güncelleme: 12.11.2023 - 22:53
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        Bingöl'de 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı
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        Bingöl'de meydana gelen 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Bingöl-Diyarbakır kara yolunda Necmettin K'nin kullandığı 12 DA 312 plakalı otomobil, İbrahim T'nin kullandığı 55 JA 703 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bingöl-Genç kara yolunun 2'nci kilometresinde Samet K'nin kullandığı 12 AP 215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağ tarafında bulunan duvara daha sonra savrularak refüje çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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