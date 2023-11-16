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        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:53 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:53
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        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Z.K idaresindeki 01 ACR 785 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Servi mevkisinde M.A'nın kullandığı 01 BG 612 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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