Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Z.K idaresindeki 01 ACR 785 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Servi mevkisinde M.A'nın kullandığı 01 BG 612 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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