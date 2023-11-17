Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilik önünde Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.
Vali Usta ile makamında bir süre görüşen Yılmaz, burada şehirdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da eşlik etti.
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