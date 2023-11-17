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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:10
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bingöl Valiliğini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valilik önünde Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

        Vali Usta ile makamında bir süre görüşen Yılmaz, burada şehirdeki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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