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        Bingöl'deki Çapakçur Çayı'nda taşma riskine karşı önlemler artırıldı

        Bingöl'de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Çapakçur Çayı'nda taşma riskine karşı tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:40 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:45
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        Bingöl'deki Çapakçur Çayı'nda taşma riskine karşı önlemler artırıldı
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        Bingöl'de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Çapakçur Çayı'nda taşma riskine karşı tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Bingöl Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çapakçur Çayı'nın debisi, son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

        Islah çalışmaları kapsamında çay yatağında temizlik yapıldı, betonarme imalatlar ile malzeme tutucu set inşa edildi. Bu sayede olası bir taşkında oluşacak zarar önlenmeye çalışıldı.

        Yağışların yarın da devam edeceği öngörüldüğünden vatandaşlara dere yatağı çevresinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

        Bölgede çalışma yürüten ekiplerce Çapakçur Çayı'ndaki köprüden geçişler kontrollü sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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