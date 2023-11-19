Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de sel nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve hayvanları kurtarıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve 30 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 21:03 Güncelleme: 19.11.2023 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de sel nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve hayvanları kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve 30 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

        İlçenin Bağlıisa köyü Ulukapı mezrasında 2 çoban hayvanlarını otlattığı sırada etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler iş makineleriyle yürüttükleri çalışma ile 2 çoban ve 30 küçükbaş hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

        Kaymakam Tufan Bağır Gilan da mezraya giderek çalışmaları takip etti, selin etkili olduğu bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        İstanbul'da 1 ilçede yarın okullar tatil
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Zonguldak'ta alarm! Gemiyle irtibat kesildi
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        Soğuk ve yağışlı hava yarın hızla ayrılıyor
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        "Kaya tuzu" cinayeti!
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Ogün Samast hakkında yeni iddianame hazırlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        Anne ve kızı asansörde ölü bulundu
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Hiç böylesini görmedim"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        "Cenazesine özellikle katılmadım"
        Alman basını yasta!
        Alman basını yasta!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Eski eşinin elektronik kelepçesi çıkınca yardım istedi!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Montella yönetiminde kayıpsız!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
        "Cesaret ister"
        "Cesaret ister"
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        72 kişinin öldüğü İsias'ta fazladan kat çıkılmış!
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Selde 6 kişinin öldüğü tesisin sahibi: Yıkım kararını bilmiyordum
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?
        Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?

        Benzer Haberler

        Bingöl'deki Çapakçur Çayı'nda taşma riskine karşı önlemler artırıldı
        Bingöl'deki Çapakçur Çayı'nda taşma riskine karşı önlemler artırıldı
        Karlıova'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karlıova'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Karlıova'da kar yağışı
        Karlıova'da kar yağışı
        Bingöl'de bal yeme yarışması düzenlendi
        Bingöl'de bal yeme yarışması düzenlendi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı açılışınd...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı açılışınd...