Bingöl'de sel nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve hayvanları kurtarıldı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve 30 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalan 2 çoban ve 30 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

İlçenin Bağlıisa köyü Ulukapı mezrasında 2 çoban hayvanlarını otlattığı sırada etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makineleriyle yürüttükleri çalışma ile 2 çoban ve 30 küçükbaş hayvanı mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan da mezraya giderek çalışmaları takip etti, selin etkili olduğu bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.