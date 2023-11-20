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        Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime 1 gün ara

        Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 01:39 Güncelleme: 20.11.2023 - 01:39
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        Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime 1 gün ara
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        Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        İlçe kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü için eğitime ara verildiği bildirildi.

        Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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