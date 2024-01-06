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        Bingöl'de 68 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bingöl'de kar nedeniyle 68 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:41
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        Bingöl'de 68 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Bingöl'de kar nedeniyle 68 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkeze bağlı 15, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 10, Karlıova'da 12, Kiğı'da 8, Solhan'da 8 ve Yayladere'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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