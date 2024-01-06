Bingöl'de 68 köy yolu ulaşıma kapandı
Bingöl'de kar nedeniyle 68 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Bingöl'de kar nedeniyle 68 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkeze bağlı 15, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 10, Karlıova'da 12, Kiğı'da 8, Solhan'da 8 ve Yayladere'de 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapılıyor.
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