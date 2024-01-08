Bingöl'de 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 kilo 771 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Jandarma ekiplerince bu kapsamda Genç'te yürütülen çalışmada, V.B. ve B.K, 2 kilo 720 gram, K.B. ise 51 gram esrar ile yakalandı.
3 şüpheli gözaltına alındı.
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