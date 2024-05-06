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        Bingöl Havalimanı'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

        Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:53
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        Bingöl Havalimanı'nda 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
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        Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce Bingöl Havalimanı'nda valizlere gizlenmiş 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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