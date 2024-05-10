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        Bingöl'de 3 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:29
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        Bingöl'de 3 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerce bu kapsamda ilçe kırsalında yürütülen çalışmada araziye gizlenmiş 3 kilo 650 gram toz esrar bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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