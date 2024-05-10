Bingöl'de 3 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde 3 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda ilçe kırsalında yürütülen çalışmada araziye gizlenmiş 3 kilo 650 gram toz esrar bulundu.
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