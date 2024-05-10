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        Ekmek fırınında silahlı saldırıda öldü

        BİNGÖL'de arkadaşını ziyaret için gittiği ekmek fırınında silahlı saldırıya uğrayan Bülent Oney (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:30
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        Ekmek fırınında silahlı saldırıda öldü
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        BİNGÖL’de arkadaşını ziyaret için gittiği ekmek fırınında silahlı saldırıya uğrayan Bülent Oney (52), hayatını kaybetti.

        Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i takip edip, tabancayla ateş etti. Oney baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Oney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oney'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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