Ekmek fırınında silahlı saldırıda öldü

BİNGÖL’de arkadaşını ziyaret için gittiği ekmek fırınında silahlı saldırıya uğrayan Bülent Oney (52), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, fırında çalışan arkadaşını ziyaret eden Bülent Oney’i takip edip, tabancayla ateş etti. Oney baş ve bacağına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülent Oney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oney'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.