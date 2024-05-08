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        Karlıova'da ADEM ürünleri sergilendi

        Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) yapılan ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:25
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        Karlıova'da ADEM ürünleri sergilendi
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        Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) yapılan ürünler sergilendi.

        ADEM'de kursiyer kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı sergi Öğretmenevi'nde düzenlenen törenle açıldı.

        Serginin açılışına, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

        Sergi, 3 gün boyunca açık kalacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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