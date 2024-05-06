Cevdet Yılmaz: Deprem öncesinde yapılacak 1 liralık harcama, sonrasındaki 7 liralık harcamayı önlüyor

BİNGÖL Deprem Çalıştayı'na görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Afet yönetimi yaklaşımımızı, kalkınma politikamızı afet risklerini azaltmaya odaklanacak şekilde değiştirdik. Deprem öncesinde yapılacak 1 liralık harcama, deprem sonrasındaki 7 liralık harcamayı önlüyor. Yani 7 kat kazanımda bulunuyoruz. Hedefimiz, bilim temelli bir yaklaşımla, Türkiye'yi dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrası en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmektir" dedi.

Bingöl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde, 'Bingöl Deprem Çalıştayı' düzenlendi. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu da konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştaya davet edilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yoğunluğu nedeniyle programa görüntülü görüşmeyle bağlanıp açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunun yapıldığını belirten Yılmaz, "Türkiye, dünya çapında en aktif fay hatlarından bazılarına sahip bir ülkedir. Bu nedenle, deprem riski yüksektir ve coğrafyamızın tarihinde büyük depremler yaşandığı bir gerçektir. Deprem, aniden ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen doğal bir afet olsa da deprem anında doğru davranışlar sergileyerek ve önceden alınacak bazı önlemlerle hasarı azaltmak veya hayat kurtarmak mümkündür. Biliyorsunuz, 2003 yılında Bingöl'de bir deprem yaşandı. Geçen yıl yaşadığımız depremlerden 11 ilimizde birlikte Bingöl de etkilendi. Bilim insanlarının da ifade ettiği gibi, maruz kaldığımız bu afet son derece istisnai bir tabiat hareketiydi. Deprem ana şokunun ardından, her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan birçok artçı sarsıntı da yaşadık. Afeti takip eden haftalarda ve aylarda ise dünyanın en başarılı iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Sadece Bingöl'de, Bingöl genelinde riskli bina olarak tespiti yapılan yapı sayısı 2 bin 583 adet olup bunların 2 bin 544 adedi yıkılarak dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Bingöl ilinde riskli alan olarak tespit edilerek Kentsel Dönüşüm kapsamında merkez Kültür Mahallesi'nde 1172 adet konut ve 196 adet dükkan inşaatı tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir" dedi.