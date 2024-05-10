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        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 00:06 Güncelleme: 10.05.2024 - 00:06
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        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kültür Mahallesi'ndeki ekmek fırınında B.O'ya (52), kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli silahıyla ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bacağından ve başından yaralanan B.O. Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        B.O. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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