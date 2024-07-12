Galatasaray Altyapı Gönüllüleri Derneğince Kiğı ilçesinde "satranç evi" yapılacak

Programda, Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Ahmet Kuzu ve dernek üyeleri de yer aldı.

Kaymakam Muhammet İkis, temel atma törenine katılan Galatasaray Kulübü Alt Yapı Gönüllüleri Derneği Başkanı Ata Dilmen ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

87 metrekare alana kurulacak satranç evinde kütüphane, bilgisayar üniteleri yer alacak ve robotik çalışmalar da yapılabilecek.

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