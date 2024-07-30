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        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik göreve başladı

        Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, görevi eski rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:01
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        Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik göreve başladı
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        Bingöl Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, görevi eski rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak'tan devraldı.

        Rektörlük binası konferans salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Çapak, bu hizmetlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, bu bayrak yarışını tamamladığını söyledi.

        Bayrağı Prof. Dr. Erdal Çelik'e devrettiğini ifade eden Çapak, "Gelinen nokta iyi bir nokta. Bölgesel kalkınma üniversiteleri arasında en iyi üniversite. Burada olmasak da dışarıdan fiili ve kavli elimizden gelen desteği vererek, hep birlikte üniversitemizi en iyi noktaya getirmeye çalışacağız. Erdal hocamıza başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun, kolaylıklar versin." dedi.

        Prof. Dr. Çelik de Bingöl Üniversitesinde çok ciddi çalışmaların yapıldığını belirterek, yaptığı katkılardan dolayı Çapak'a teşekkür etti.

        Üzerinde durmak istediği noktanın etkin yönetim biçimi olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

        "Risk ve performans analizleri yapacağız birlikte. Üniversitede enerjiden insan faktörüne, cihazlardan mekan faktörüne kadar her şeyi maksimum düzeyde kullanmayı hedefliyoruz. Çılgın projelerimiz olacak sizinle birlikte. Yörenin dokusuna uygun bizleri de daha ileriye götürecek yapılar hedefliyoruz. Özellikle Doğu Anadolu Türkiye'nin Silikon Vadisi olabilir mi, bu konuda çalışmalar hedefliyoruz."

        Konuşmaların ardından Erdal Çelik, İbrahim Çapak'a plaket ve çiçek takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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