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        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan saldırganın akli dengesi yerinde çıktı

        Bingöl'de 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin tutuklanan zanlının akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:39 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:39
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        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan saldırganın akli dengesi yerinde çıktı
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        Bingöl'de 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin tutuklanan zanlının akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi.

        Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde 24 Temmuz'da Emir Can Zazaoğlu'nun (20) 4 kişiyi öldürdüğü, 5 kişiyi yaraladığı bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Zazaoğlu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin Adana'daki Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden istenen rapor tamamlandı.

        Zanlının "akli dengesinin yerinde olduğu" tespitine yer verilen rapor soruşturma dosyasına eklendi.

        - Olay

        Bingöl'de 24 Temmuz'da Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

        Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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