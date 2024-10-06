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        Bingöl'de geleneksel at yarışları yapıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 19:23 Güncelleme: 06.10.2024 - 19:23
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        Bingöl'de geleneksel at yarışları yapıldı
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde Kaymakamlık tarafından geleneksel at yarışları düzenlendi.

        Çeşitli illerden 30 yarışmacının katılımıyla 4 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere para ödülü ve kupa verildi.

        Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

        - "Toplumları ve milletleri bir arada ve ayakta tutan kültürdür"

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ödül töreninde yaptığı konuşmada, at yarışlarının Bingöl'ün huzur ve güven şehri olduğunu gösterdiğini söyledi.

        Karlıova'da herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade eden Usta, "Toplumları ve milletleri bir arada ve ayakta tutan kültürdür. Bu tür faaliyetler milletleri millet yapan, toplumları toplum yapan değerlerin bileşkesi olduğundan böyle yarışmaları Karlıova için çok önemsiyorum." dedi.

        Kaymakam Tufan Bağır Gilan da geçen yıl olduğu gibi gerek vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek gerekse programa resmiyet kazandırmak ve geleneksel hale gelmesine vesile olmak adına bu yıl da Kaymakamlık öncülüğünde at yarışlarını düzenlediklerini dile getirdi.

        Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de ilçede yapılan ata sporunun Karlıova'daki huzurun göstergesi olduğunu ifade etti.

        Programa Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum ve kuruluş yetkilileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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