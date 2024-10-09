Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ele geçirildi
Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.
Bingöl'de 5 bin 59 paket sigara ve çeşitli tütün mamulleri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla 5 bin 59 paket sigara, 34 elektronik sigara, 8 kilogram kıyılmış tütün, 212 dal puro, 16 paket pipo tütünü, 3 bin 600 dal boş makaron ve 560 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.