Bingöl'de 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram skunk geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram skunk geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde 2 otomobili takip ederek durdurdu.
Araçlarda yapılan aramada, 8 paket içerisinde 4 kilogram skunk ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 25 bin 400 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Aynı gün içerisinde şüphelilere ait farklı adreste dron ve narkotik arama köpeği ile arama yapan ekipler, 2 kilo 200 gram skunk daha ele geçirdi. Şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheliye ait ikamet ve ahırlarında yapılan aramada da 310 gram esrar bulundu.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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