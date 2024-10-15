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        Bingöl'de 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram skunk geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:41
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        Bingöl'de 6 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram skunk geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde 2 otomobili takip ederek durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada, 8 paket içerisinde 4 kilogram skunk ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 25 bin 400 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Aynı gün içerisinde şüphelilere ait farklı adreste dron ve narkotik arama köpeği ile arama yapan ekipler, 2 kilo 200 gram skunk daha ele geçirdi. Şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 şüpheliye ait ikamet ve ahırlarında yapılan aramada da 310 gram esrar bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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