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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde temel atma törenine katıldı:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Devletin belli imkanları, mevzuatı ve şablonu var. Onun için üniversite çalışmalarını sürdürüyor ama yeri geldiğinde buna ilave, bunun dışına çıkan üniversiteye farklı değerler katan imkanlara ihtiyaç oluyor. İşte oralarda vakıf devreye giriyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:16
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde temel atma törenine katıldı:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Devletin belli imkanları, mevzuatı ve şablonu var. Onun için üniversite çalışmalarını sürdürüyor ama yeri geldiğinde buna ilave, bunun dışına çıkan üniversiteye farklı değerler katan imkanlara ihtiyaç oluyor. İşte oralarda vakıf devreye giriyor." dedi.

        Yılmaz, kendi isminin verildiği Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Cevdet Yılmaz Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, sadece bir binanın temelini atmadıklarını, aynı zamanda gençlerin ve şehrin yarınlarına büyük bir yatırım yapıldığını söyledi.

        Binanın bilgiyi, azmi ve geleceğe olan inancı yeşertecek bir merkez olacağını dile getiren Yılmaz, devlet üniversitelerinin bir vakıf yapısıyla birleştiğinde çok daha nitelikli işler yapabildiğini ve hızlı ilerleyebildiğini anlattı.

        Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Devletin belli imkanları, mevzuatı ve şablonu var. Onun için üniversite çalışmalarını sürdürüyor, ama yeri geldiğinde buna ilave, bunun dışına çıkan üniversiteye farklı değerler katan imkanlara ihtiyaç oluyor. İşte oralarda vakıf devreye giriyor. Türkiye'de bunun çok güzel örneği olan illerimiz de var. Onları da biraz iyi uygulamalar olarak görüp Bingöl'ümüze de bu vakfı kazandırdık. Şimdi bu binayla bu vakıf çok daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturuyor ve bunun için hakikaten çok mutluyuz. Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfının temelleri 2019'da atıldı. Vakıf salgın döneminin getirdiği zorluklara rağmen hayırseverlerimizin de desteğiyle 500'e yakın öğrencimize burs imkanı sundu. Öğrenciler 2 yıldır vakfın iftar sofrası etrafında bir araya gelip ramazanın bereketini paylaşıyorlar. 2023'te yaşadığımız asrın felaketinde de vakfın depremzede vatandaşlarımıza yönelik yaptığı yardımlar çok anlamlı ve kıymetlidir."

        Vakıf binasının yapılmasına destek sunan hayırsever iş insanı İbrahim Erdemoğlu'nun bölgeden çıkarak büyük başarılara imza attığını anlatan Yılmaz, onunla iftihar ettiklerini kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu dördünü her ortamda vurguluyor. İşte bunu fiilen yapan, hayata geçiren bir iş adamı İbrahim Bey. Bununla da kalmıyor bu tür hayırseverliklerde de ön ayak olan hayırsever işlere de destek olan bir kişilik. Bu ayrıca çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

        Kamusal bir hizmet yaparken görevlerinin gereği yaptıkları bir işle ilgili isminin verilmesini doğru bulmadığını, sadece iki eserde isminin olduğunu kaydeden Yılmaz, binanın bir vakıf binası olması ve hayırsever tarafından inşa edilmesinden dolayı isminin verilmesinin düşünüldüğü, kendisinin de bu nedenle uygun gördüğünü belirtti.

        Yılmaz, "İnşallah bu güzel hizmetlere layık oluruz. Bu güzel hizmetlerle halkımıza katkı sunarız. Bizim gerçek anlamda rol modellere ihtiyacımız var. Toplumumuzu ve gençlerimizi farklı yönlere, zararlı birtakım noktalara sevk edecek rol modellere değil, iş dünyasında, akademide, bürokraside, siyasette gençlere doğru rol model olacak insanlara ihtiyacımız var. İnşallah buna da vesile olur." diye konuştu.

        Binanın kente, gençlere ve eğitime kazandırılmasının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yılmaz, Bingöl Üniversitesinin sadece kent için değil ülke için de önemli bir değer olduğunu, vakıf binasının da bu değeri daha üst noktalara taşıyacağını aktardı.

        Toplumun iyiliği, eğitimin kalitesi ve üniversitenin daha değerli hale gelmesi için hayırsever iş insanlarının vakfa destek olmasını beklediğini belirten Yılmaz, vakıfta sağlanacak her destekle Bingöl Üniversitesinin daha büyük başarılara imza atacağına inandığını dile getirdi.

        Vakfın üniversite yönetiminin emrinde olacağını ifade eden Yılmaz, "Vakıf akademik dünyamıza, idari personelimize, öğrencilerimize hizmet edecek, üniversitemize değer katacak. Bu vakıf kültürü inşallah diğer üniversitelerimize de yayılır." ifadelerini kullandı.

        Törende, Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak ile Rektör Prof. Dr. Erdal Çelik de birer konuşma yaptı.

        Programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, iş insanı İbrahim Erdemoğlu ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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