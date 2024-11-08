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        Bingöl'de bir bankanın mobil tırında çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'de çıkan yangın sonucu bir bankaya ait mobil şube tırı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:25
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        Bingöl'de bir bankanın mobil tırında çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'de çıkan yangın sonucu bir bankaya ait mobil şube tırı kullanılamaz hale geldi.

        Genç Caddesi'nde bir bankaya ait mobil şube tırında elektrik aksamından kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle bankanın mobil şube tırı kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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