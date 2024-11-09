Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de emniyet teşkilatından lösemi hastası gence destek

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, tedavi için Bingöl'den İstanbul'a giden lösemi hastası Ömer Çetkin'e çekilen video ile destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de emniyet teşkilatından lösemi hastası gence destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, tedavi için Bingöl'den İstanbul'a giden lösemi hastası Ömer Çetkin'e çekilen video ile destek verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılında ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) vasıtasıyla Ömer Çetkin'i tanıdıkları belirtildi.

        Lösemi hastası Çetkin'in mezun olduğu okulundan öğretmenleri, arkadaşları ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile bir video çekildiği kaydedilen açıklamada, Ömer'in tedavi sürecinde moral ve motivasyonunu artırmak üzere görüntü ve çeşitli hediyelerin İstanbul'da yaşadığı eve ulaştırıldığı bildirildi.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çetkin, videoyu izledikten sonra duygulandığını belirterek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

        Çetkin, şunları kaydetti:

        "Her daim yanımdaydılar. Emniyet Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hayallerim var daha. Polis olmak istiyorum. En büyük hayalim de buydu. Umarım o da sizin yardımınızla olur."

        Baba Hıdır Çetkin ise sürprizin kendilerine çok güzel bir mutluluk yaşattığını belirterek, "İyi ki varsınız. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Bingöl'de konuştu:
        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal Bingöl'de konuştu:
        Bingöllü şoför aracında bulduğu 11 gram altını sahibine teslim etti
        Bingöllü şoför aracında bulduğu 11 gram altını sahibine teslim etti
        Karlıova'da Aile Destek Merkezindeki kursiyerler sergi açtı
        Karlıova'da Aile Destek Merkezindeki kursiyerler sergi açtı
        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ist...
        Bingöl'de bıçakla 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ist...
        Bingöl'de bir bankanın mobil tırında çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de bir bankanın mobil tırında çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı