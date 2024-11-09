Bingöl'de emniyet teşkilatından lösemi hastası gence destek

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, tedavi için Bingöl'den İstanbul'a giden lösemi hastası Ömer Çetkin'e çekilen video ile destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılında ÇOGEP (Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı) vasıtasıyla Ömer Çetkin'i tanıdıkları belirtildi.

Lösemi hastası Çetkin'in mezun olduğu okulundan öğretmenleri, arkadaşları ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli ile bir video çekildiği kaydedilen açıklamada, Ömer'in tedavi sürecinde moral ve motivasyonunu artırmak üzere görüntü ve çeşitli hediyelerin İstanbul'da yaşadığı eve ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Çetkin, videoyu izledikten sonra duygulandığını belirterek, emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Çetkin, şunları kaydetti:

"Her daim yanımdaydılar. Emniyet Müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hayallerim var daha. Polis olmak istiyorum. En büyük hayalim de buydu. Umarım o da sizin yardımınızla olur."

Baba Hıdır Çetkin ise sürprizin kendilerine çok güzel bir mutluluk yaşattığını belirterek, "İyi ki varsınız. Rabbim devletimize zeval vermesin." dedi.