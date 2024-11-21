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        Bingöl'de sis etkili oldu

        Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:04
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        Bingöl'de sis etkili oldu
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        Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu.

        Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Sis nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Bölgeyi kaplayan sisin dağlarla bütünleşen görüntüsü dronla da kaydedildi.

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