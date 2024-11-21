Bingöl'de sis etkili oldu
Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu.
Giriş: 21.11.2024 - 18:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:04
Bingöl'ün kırsalında yoğun sis etkili oldu.
Merkeze bağlı Yolçatı köyünden Hesarek Kayak Merkezi'ne giden yolda etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sis nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgeyi kaplayan sisin dağlarla bütünleşen görüntüsü dronla da kaydedildi.
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