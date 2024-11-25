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        Evinde ayağı kırılan kadın temizlik için gelen Vefa ekibince hastaneye götürüldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağı kırılan kadın, temizlik için evine gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:54
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        Evinde ayağı kırılan kadın temizlik için gelen Vefa ekibince hastaneye götürüldü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağı kırılan kadın, temizlik için evine gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Karlıova Kaymakamlığı SYDV bünyesinde hayata geçirilen Vefa Projesi kapsamında, kendisine bakamayacak, evinin temizliğini yapamayacak durumdaki hasta ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.

        Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan D.A'nın (65) evine temizlik yapmak için giden Vefa ekibi, kadının evde yere düştüğünü öğrendi.

        Ekip, D.A'yı Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Burada yapılan muayenede ayağında kırık olduğu tespit edilen kadın, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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