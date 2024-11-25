Evinde ayağı kırılan kadın temizlik için gelen Vefa ekibince hastaneye götürüldü

Burada yapılan muayenede ayağında kırık olduğu tespit edilen kadın, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan D.A'nın (65) evine temizlik yapmak için giden Vefa ekibi, kadının evde yere düştüğünü öğrendi.

Karlıova Kaymakamlığı SYDV bünyesinde hayata geçirilen Vefa Projesi kapsamında, kendisine bakamayacak, evinin temizliğini yapamayacak durumdaki hasta ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayağı kırılan kadın, temizlik için evine gelen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

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