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        Bingöl'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de üzerinde 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:59
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        Bingöl'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de üzerinde 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narko timler, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda doğu istikametinden gelip Bingöl üzerinden İzmir'e giden otobüsteki 1 şüphelinin uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaştı.

        Otobüsü durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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