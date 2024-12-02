Bingöl'de 7 kilo 683 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 7 kilo 683 gram esrar ele geçirildi.
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 7 kilo 683 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 7 kilo 548 gram toz esrar, 135 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.