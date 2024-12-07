Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bingöl Valiliğini ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bingöl Valiliğine ziyarette bulundu.
Temaslarda bulunmak amacıyla Bingöl'e gelen Bakan Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile Valilik ziyaretinde Vali Ahmet Hamdi Usta ve il protokolü tarafından karşılandı.
Işıkhan, Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Usta ile görüştü.
Bakan Işıkhan'a, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de eşlik etti.
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