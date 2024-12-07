Bingöl'de aracıyla yolda kalan sürücüye polis yardım etti

Aracın aküsünün bittiğini fark eden polisler, ekip aracından takviye sağlayarak aracın çalıştırmasına yardımcı oldu.

Aracından inip yaşanan sorunun anlamaya çalışan sürücüye, trafik seyrinde yaşanan yavaşlamayı fark eden polis ekipleri yardım etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde Zeki Ergezen Bulvarında bir vatandaş sinyalizasyon ışıklarında aracını çalıştıramadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.