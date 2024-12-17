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        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:59
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        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Bingöl-Muş kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AAH 353 plakalı otomobil takla attı.

        Kazada, sürücü ile 16 yaşındaki oğlu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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