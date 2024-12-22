Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bingöl-Karlıova kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Hacılar köyü mevkisinde bazı tırlar, buzlanma nedeniyle yolda kaldı.
Yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti.
Karayolları ekipleri güzergahtaki çalışmalarını sürdürürken, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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